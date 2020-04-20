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İstanbul'da 46 insan kemiği bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Firuzköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki boş arazideki bir çuvalda aralarında 1 kafatasının da bulunduğu değişik ebatta 46 insan kemiği bulundu.

2020-04-20 15:52:00 - 2020-04-20 15:59:44
İstanbul'da 46 insan kemiği bulundu

Avcılar'daki Firuzköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki boş arazideki bir çuvalda aralarında 1 kafatasının da bulunduğu değişik ebatta 46 insan kemiği bulundu.

Edinilen bilgiiye göre, çobanlık yapan Fadime A., 18 Nisan Cuma günü saat 17.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’ndeki Firuzköy Mezarlığının altından geçen sokağın yanındaki boş arazide hayvanlarını otlatırken gelen pis kokuların nereden yayıldığını merak etti. Boş arazide bir çuval gören Fadime A., bunu açıp baktığında içerisinde kemikler olduğunu görünce polisi aradı.

46 insan kemiği bulundu

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verilerek, olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 kafatası ve değişik ebatlarda 46 insan kemiği bulundu. İlk incelemede değişik kişilere ait olduğu belirtilen kemiklerin üzerlerinde dayak sonucu oluşmuş kırık gibi izlere rastlanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Asayiş Büro ekiplerine de bilgi verilirken, kemikler, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Bölgede sürekli heyelan görüldüğü, bu kemiklerin de heyelan sonucu bozulan mezardan toprak ile birlikte kaydığı üzerinde duruluyor.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Tamam... Tamam da... 46 kişinin kemikleri bir arada bir çuvalda hetalan nasıl getiriyor????.... Haberin devamını bekliyoruz...
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