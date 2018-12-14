İstanbul’da 4 milyarlık buluşma

Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla başladı.

Bugün Çırağan sarayında TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 4 milyar TL değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor.

Zirvede 7 ana sektörde düzenlenecek panellere İş dünyasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılacak.

Program Sonunda Altın Değerler Ödül töreninde ise alanında başarılı kişi ve kurumlara ödül verilecek.