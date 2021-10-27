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Yerel İstanbul'da 4 araç birbirine girdi
Yerel

İstanbul'da 4 araç birbirine girdi

İstanbul'da D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişinini yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 03:01:00 -
İstanbul'da 4 araç birbirine girdi

D-100 kara yolunun Kartal istikametinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.

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