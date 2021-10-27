İstanbul'da 4 araç birbirine girdi
İstanbul'da D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişinini yaralandığı bildirildi.
D-100 kara yolunun Kartal istikametinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.