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Gündem İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 07:17:00 - 2021-02-16 07:18:22
İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binaydı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada hassas burunlu narkotik köpeği "Bozo" da kullanıldı. Polis ekipleri aramanın ardından evdeki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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