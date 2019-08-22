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İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı

İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerinden on binlerce lira değerinde kıyafet çalan hırsız yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı

İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerinden on binlerce lira değerinde kıyafet çalan hırsız yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Hırsızlık anlarını da güvenlik kamerasına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 2 ayrı tekstil atölyesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, Bağcılar’da bulunan atölyeden 320 adet kot pantolon ve Başakşehir’deki atölyeden 740 adet çocuk pantolonu çalarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan incelemede şahısların kullandığı aracın da çalıntı olduğu belirlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, zanlılar 7 Ağustos günü saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece’de bulunan bir başka tekstil atölyesini daha soydu. Olayı gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Polis, vatandaş tarafından plakası tespit edilen aracı seyir halindeyken görürken araca ’dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan hırsızlar ve polis arasında kovalamaca başladı. Kısa süre içerisinde sonra eren kovalamacanın ardından araç içerisinde bulunan şüpheli Doğuş K. (19) polisten kaçamadı ve kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Doğuş K.’nin benzer suçlardan 17 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin son olayda, Küçükçekmece’de bulunan atölyeden 30 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldıkları tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğuş K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelilerini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



Hırsızlık anları kamerada


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gerçekleştirdikleri son olayda, olay yerine siyah bir araçla geldiği, atölyeye hızlıca girerek tekstil malzemelerini alıp dışarıda bekleyen araca yükledikleri ve oradan ayrıldıkları görüldü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
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