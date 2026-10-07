İstanbul'da 3 ilçede 108 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 6-7 Ekim'de Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 108 kilo 120 gram uyuşturucu madde ile 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonları 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik düzenledi.

Büyükçekmece'de bir araca yönelik operasyonda 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Eyüpsultan'da bir araç ve ikamete yönelik operasyonda 9 kilo 600 gram skunk, hassas terazi ve vakum cihazı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 40 bin lira, 170 dolar ve 5 bin 300 euro bulundu. Bu operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de 2 kilo 100 gram kokain ve 255 bin boş kapsül ele geçirildi

Başakşehir'de iki araca yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 650 gram takoz esrar, 2 kilo 100 gram kokain ve 70 gram 2C-B (Tucibi) bulundu. Aynı operasyonda 110 bin 550 sentetik ecza hapı, 50 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül ele geçirildi. Burada 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.