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İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 15 Ekim ve 16 Ekim tarihleri arasında 20 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul Küçükçekmece'de 20 saatlik bir su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

İSKİ, Küçükçekmece İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

15 Ekim'de başlayacak

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
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