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Aktüel İstanbul'da, 2 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 340 sokak satıcısı tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da, 2 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 340 sokak satıcısı tutuklandı

Operasyonlarda 802 kilogram uyuşturucu ile 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:55:41 -
İstanbul'da, 2 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 340 sokak satıcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 566 sokak satıcısından 340'ı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz ile 15 Eylül arasında 39 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 198 operasyonda 566 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın yapılan adres ve arabalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 802 kilogram uyuşturucu madde ile 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 566 zanlıdan 340'ı tutuklandı.

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