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Aktüel İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi
Aktüel

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:39:00 -
İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı. İSKİ kesintinin yarın saat 10.00'da başlayıp perşembe saat 02.00'ye kadar süreceğini belirtti.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

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