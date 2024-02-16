İstanbul'da 1428 okul depreme karşı riskli

Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı: "İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:



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İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır.

Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:



İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - Yüzde 59

Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 87

Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - Yüzde 10

Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - Yüzde 26

Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 61

Çatalca - Elbasan İÖO - Yüzde 8

Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - Yüzde 8

Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 10

Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - Yüzde 10

Fatih - Vefa Lisesi - Yüzde 10

Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - Yüzde 45

Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - Yüzde 72

Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - Yüzde 66

Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - Yüzde 64

Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 75

Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 78