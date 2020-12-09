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Yaşam İstanbul'da 135 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Yaşam

İstanbul'da 135 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 135 işçinin bir catering firmasının yemeklerini yiyerek zehirlendiği iddia edilirken işçilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:06:00 - 2020-12-10 00:17:14

İstanbul Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde inşaat şantiyelerine yemek servisi yapan özel bir firmanın gönderdiği yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen yaklaşık 135 işçi çevre hastanelere kaldırıldı.

135 işçi hastaneye kaldırıldı

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 135 işçinin zehirlendiği iddia edildi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.

Valilikten zehirlenme olayına ilişkin açıklama
Valilikten zehirlenme olayına ilişkin açıklama

Yaşam

Valilikten zehirlenme olayına ilişkin açıklama

 

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