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Aktüel İstanbul'da 13 ilçeye bu geceden itibaren elektrik verilmeyecek!
Aktüel

İstanbul'da 13 ilçeye bu geceden itibaren elektrik verilmeyecek!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 01:19:00 - 2023-10-13 01:22:22
İstanbul'da 13 ilçeye bu geceden itibaren elektrik verilmeyecek!

BEDAŞ, 13 Ekim'de İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte detaylar..

13 Ekim İstanbul elektrik kesintisi için Beyoğlu, Bağcılar, Arnavutköy olmak üzere 13 ilçe için uyarı yapıldı. 

Planlı bakım onarım çalışması kapsamında en sık kesintisinin Kağıthane bölgesinde olacağı belirtildi. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti için detaylar şu şekilde:

NO: 35095200

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 13/10/2023 01:00:00 - 13/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095211
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALI, KINALIKUZU, MEDENİ, TABYA, UFUK sk bölgelerinde 13/10/2023 01:00:00 - 13/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35079907

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CEBECİ, ERSOY, GÜLDİBİ, KARAKOÇ, TEMİZ, YAŞAYANLAR, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 13/10/2023 09:30:00 - 13/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35079894

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah DARIVERDİ, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, KARACA, UÇANKUŞ, YAŞAYANLAR, YENİHAN, ÇELEBİ sk bölgelerinde 13/10/2023 09:30:00 - 13/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35079895

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah BAŞIBÖLÜK, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNGÖREN, HAYAL, KARAKOÇ, UÇANKUŞ, YAŞAYANLAR, ÜÇBUDAK, İNCEBAYIR sk bölgelerinde 13/10/2023 09:30:00 - 13/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİĞER İLÇELERDE DE KESİNTİ VAR

BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre listede 13-14 ilçe daha bulunuyor. BEDAŞ'ın resmi sitesi üzerinden tarihe ve ilçeye göre sorgulama yapabilirsiniz. 

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