İstanbul’a yeni metro hattı nereye yapılacak?
Son dakika haberi: Türkiye ulaşımda görülmemiş atımı gerçekleştiriyor. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte ülkede bölünmüş yollar, tüneller, metrolar, tramvaylar hizmete girmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, ulaşım da yeni müjdeler de gelmeye devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'a iki yeni metro hattının yapılacağını açıklamasından sonra İstanbul’a yeni metro hattı nereye yapılacak? Metro hattı nerede yapılacak? soruları da sorulmaya başlandı.
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki raylı sistem hattının daha geleceğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında şunları ifade etti: "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı ne zaman açılacak?
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.”
İstanbul metro tramvay hatları