İstanbul’a yeni metro hattı nereye yapılacak?

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki raylı sistem hattının daha geleceğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında şunları ifade etti: "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.”

İstanbul metro tramvay hatları