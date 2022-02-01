İstanbul'a yeni kar fırtınası geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yarın Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimleri, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteorololoji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 52 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

İşte uyarı yapılan o iller:

TURUNCU KODLU UYARI: Çanakkale, Muğla

SARI KODLU UYARI: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Uşak, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay

İstanbul için yeni kar fırtınası

İstanbul'da geçtiğimiz 24 Ocak akşamı yoğun kar yağışı belediyenin yetersiz önlemleriyle birleşince hayatı felç etmişti. Şubat ayının ortasında da İstanbul'da ikinci bir kar fırtınasının beklendiği gelen haberler arasında.

Türkiye küçük Sibirya'ya dönecek

İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekilirken hava tahmin kaynakları, Şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor.

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.



Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.