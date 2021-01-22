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Ekonomi İstanbul’a özel “Ayasofya Çayı”
Ekonomi

İstanbul’a özel “Ayasofya Çayı”

Çaykur tüm ürünlerini bir arada çay tiryakilerinin beğenisine sunmak amacıyla hizmete sunduğu “Çay Satış Mağazaları”nın altıncısını İstanbul’da açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:25:00 -
İstanbul’a özel “Ayasofya Çayı”

Açılışa katılan Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, her bütçeye uygun, tüketicinin kendisinin seçebileceği, ürünlerin birlikte görülmesinin sağlandığı güzel bir konsept sunma amacında olduklarını dile getirdi. Alim, tüketicilere mevcutta ulaşan 90 çeşit ürünün tek çatı altında bulunabildiğine işaret etti.

Her mağazaya özel, o bölgeye ait bir sembolü taşıyan ve sadece o mağazada satılmak üzere özel bir çeşidi yaptıklarını belirten Alim, “Erzurum’dakine Palandöken Çifte Minare sembolleri içeren paketiyle ‘Palandöken çayı’ ismi, İstanbul’dakine İstanbul’la özdeşleşen ve İstanbul için en özel olabilecek ‘Ayasofya çayı’ ismini belirledik ve bu anlamda içerisinde elek altı özel çayımızdan dolum yaparak tüketicilerimizin damak tadına sunduk, inşallah beğenilir” dedi.

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