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Gündem İstanbul'a merakla beklenen kar geliyor! Tarih verildi
Gündem

İstanbul'a merakla beklenen kar geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için beklenen haberi verdi. İstanbul'a sonunda yağışlar geliyor. Uzmanlar, Perşembe gününden itibaren yağışların başlayacağını ve 18-22 Ocak tarihleri arasında ise kar yağışı beklendiğini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:54:00 - 2021-01-04 13:03:33
İstanbul'a merakla beklenen kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. Son günlerde kuraklığın artması ile birlikte İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 19'un altına kadar düşmüştü. Meteoroloji, İstanbul için 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.

Öte yandan İstanbul'da yarın da sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur yerini güneşli havaya bırakırken 7 Ocak Perşembe gününden itibaren 1 hafta boyunca yağış kendisini gösterecek.

Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

18 Ocak'ta kar geliyor

Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi'ne kar yağışı geliyor. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında ülkemizde de etkili olması bekleniyor.

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Yorumlar

köyün delisi

kırk bir kere MAŞAALAH hadi hayırlısı
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mehmet

hadi inşallah sabırsızlıkla bekliyoruz.
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