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Gündem İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı!
Gündem

İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 22:51:00 -
İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi esir alan kar yağışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için yağış uyarısı yapıldı.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Karadeniz bölgesi için uyarıda bulundu. Prof. Şen, "Karadeniz Bölgesi’nin bugünü doğal afete dönüşmeden bitirmesi için bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerek" dedi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının bu gece sona ereceğini söyleyen Prof. Şen, Ocak ayına kadar İstanbul ve Türkiye'de kar ya da yağmur beklenmediğini ifade etti.

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