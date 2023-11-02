İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kasım ayına girilmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merakla takip ediliyor.. İstanbul'a kar yağacak mı? 2024 Kışında İstanbul'a kar yağışı var mı, ne zaman?

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Vali "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

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