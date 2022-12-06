İstanbul’a kar ne zaman geliyor? Kar uyarısı son dakika: İstanbul’a kar uyarısı yapıldı! Meteoroloji 19 ile uyarı

Kış aylarının gelişiyle kar beklentisine giren vatandaş Aralık ayında ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Uzmanlar İstanbul’a kar yağacağı tarihi söyledi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman geliyor? 'Efsane kış' mı geliyor? Kar İstanbul’a ne zaman yağacak?

Aralık ayının başından itibaren İstanbul soğuk hava dalgasının etkisini altına girdi. Uzmanlar İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Uzmanlar hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını, yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali bulunduğunu söyledi. Ayrıca, sıcaklıklar bu seviyede devam ederek, İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde lodos ve sis etkili olacak.

Meteoroloji'nin son raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Uzmanlar Aralık ayının 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı olmadığını söylüyor. Daha çok kuru soğuk olacağını ve uzun soluklu kar yağışı beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar İstanbul’a kar yağışının Aralık ayında zayıf bir ihtimal olduğunu, kar yağışı yerine İstanbul’a soğuk hava dalgasının etkisi olacağını açıkladı.

'Efsane kış' mı geliyor?

Türkiye aralık ayının başlarında kış soğuğunu iyiden iyiye hissetmeye başladı. Ancak uzmanlara göre önümüzdeki aylar uzun süredir görülmemiş bir kışa tanıklık edecek. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önümüzde "efsane bir kış" olduğundan söz ederken 1987 kışıyla karşılaştırmaya gitti. Ökten ayrıca 1997'de 'El Nino', bu yıl ise 'La Nina' kışı olduğuna değinerek aralıkta "karlı ve çetin bir aralık ayının" Avrupa'da etkili olacağını dile getirdi. Meteoroloji de kar ve sağanak yağışı konusunda uyardı.

6 ARALIK SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ;

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Bingöl ile Kars ve Muş’un güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar 'efsane kış' olarak adlandırılan 1987 kışını işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kars’ta iki gündür etkili olan yağmur ve sıcak hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI

Bayburt-Trabzon sınırında bulunan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Kuraklığın iyice hissedildiği Bayburt kent merkezine aralık ayına gelinmesine rağmen kar düşmezken Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan yaylalar da kar yağışı zemini beyaza bürüdü. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar yağışı etkili oldu. Kış aylarında nüfusun genelinin şehre indiği köylerde geride kalan az sayıda aile karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile Ardahan çevresinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da 1, Erzincan’da 2 derece olarak kaydedildi.