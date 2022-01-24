  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'a inemeyen uçaklar o şehrimize indi
Gündem

İstanbul'a inemeyen uçaklar o şehrimize indi

Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:21:00 -
İstanbul'a inemeyen uçaklar o şehrimize indi

Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ve Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan kalkan yolcu uçakları İstanbul Havalimanı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun'a yönlendirildi.

Uçaklar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 2 saat önce iniş yaptı.

Uçaklardaki yolcular otele yerleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niye Acaba

Ekrem hava alanını açık tutamamıs.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay