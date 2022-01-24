İstanbul'a inemeyen uçaklar o şehrimize indi
Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ve Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan kalkan yolcu uçakları İstanbul Havalimanı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun'a yönlendirildi.
Uçaklar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 2 saat önce iniş yaptı.
Uçaklardaki yolcular otele yerleştirildi.