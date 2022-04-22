İstanbul’a İBB’den fazla hizmet ediyoruz

HACI YAKIŞIKLI KIRIKKALE

İstanbul Havalimanı’nda günlük uçak trafiğinin 1.100’e ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu; “Bu rakamlar yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunun göstergesi aslında. Günlük iniş-kalkış yapan 1.100 uçak sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artacak. Covid-19 salgın sürecinin etkileri daha bitmedi. 2019 yolculuklarını yakalarsak günlük 1500’ün de üzerine çıkacak bu sayı. Bizim orda 3 bağımsız pist ve 2 yedek pist olmak üzere aktif olarak 5 pistimiz bulunuyor, 3 pist daha açacağız. Şu anda yıllık 120 milyonluk kapasitemiz mevcut. O yüzden dünyanın transit merkezi diyoruz buraya.”

“İstanbul Havalimanı yolcu trafiğinde Avrupa’da 1’inci, uluslararası yolcu trafiğinde ise dünyada 2’nci en yoğun havalimanı oldu. ‘Buraya uçak inmez’ diyenler vardı. Havacılık sektöründe ülkemizde çok büyük ilerleme var. 210 milyon yolcuya kadar çıkmıştık Covid-19 süreci öncesinde. 2053’te 340 milyonun üzerine çıkma hedefimiz var. O da havayoluna yaptığımız yatırımlar sonucunda olacak. Bizim 61 havalimanı hedefimiz vardı. İnşallah önümüzdeki ay Rize-Artvin Havalimanı’nı bitirmiş olacağız. Yıl sonunda Çukurova Havalimanı’nı bitireceğiz. Dünyada 4 tane denize dolgu havalimanı var. Bunun bir tanesi Türkiye’de. Ordu-Giresun Havalimanı… Rize-Artvin Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte mayısta dünyada denize dolgu 5 havalimanı olacak, 2 tanesi Türkiye’de olacak bunun” diye konuştu.

“Metro çalışması”

İstanbul Havalimanı’na uzanan metro çalışmasının iyi gittiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu; “Ağustos ayında Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını açmayı hedefliyoruz. Şu anda trenlerimiz testlerine devam ediyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Yıl sonunda ise Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane kesimini de hizmete açacağız. Aynı zamanda Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı tarafını da 2023 Şubat’ında bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Birileri keyif yapıyor, biz işimize bakıyoruz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sarf ettiği çirkin ifadeleri de değerlendiren Bakan Karaismailoğlu; “Kötü söz sahibine aittir. Yargıda bunun hesabını verecekler. Biz İstanbul’a onlardan çok daha fazla bakanlık olarak hizmet ediyoruz. Bizim muhatabımız onlar değil, İstanbullu vatandaşlarımızdır ve İstanbul’da yapmamız gereken işlerdir. Birileri keyif yaparken biz gece gündüz çalışarak İstanbullarının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“Köprüler zarar etmiyorlar”

Açılan dev köprülerle ilgili algıların kırılmaya başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu; “Bunlarda zarar diye bir şey olmaz. Bunlar ülkeye yapılan yatırım. Bunlar 5-10 yıllık plan değil, 100 yıllık planlardır. Çünkü buraya yatırım maliyeti var. Bu yatırım maliyetini siz paranız varsa devletin bütçesinden 6-7 milyar doları verirsiniz biter. Ama veremeyeceğinize göre geçmişte yapılmış böyle ellerine yüzlerine bulaştırılan projeler var. Bolu Dağı gibi 17 yılda bitmeyen bir projenin yanında 6-7 milyar dolarlık büyük teknolojiler kullanılan köprüyü 3 yıl gibi bir zamanda bitiriyorsunuz. Bunun kısa sürede bitmesinin verdiği ekonomik faydaları var. Bu projeler yüzyıllar boyu ülkeye hizmet edecek. Yakıttan, zamandan yaptığınız tasarruflar var. O yüzden bunları hiçbir şekilde

araç sayısı ile de mukayese etmemek lazım.”

“Hazine garantisi”

“20 yıldır neyin sözünü verdiysek hayata geçirdik, milletimizin hayallerini gerçekleştirdik. Doğruları kamuoyu ile paylaşmamıza rağmen muhalefet ısrarla yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Mesela ne diyorlar, hazine garantili, diyorlar. Bu projeler devletin, kamunun projeleridir. Yapıldığı güzergâh da kamunundur. Devletin yaptığı bütün işlerde hazine garantisi vardır. Ülkemizdeki havayolu, karayolu ve denizcilik alanında KÖİ (Kamu özel işbirliği) Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında baş başa noktasına gelecek. 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacak. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelir elde atmaya başlayacak. Bir de ne diyorlar, döviz garantili, diyorlar. Amacımız yurt dışından finans getirip yatırımcı çekmek Türkiye’ye. Tabii bu yatırımı çekmek için uluslararası finans kuruluşları kullanıldığı için döviz garantili oluyor. Bunu söyleyenlere şunu sorabiliriz. CHP’li belediyelerin almış olduğu uluslararası borçlandıkları, göğüs gere gere tören yaparak borçlanıp aldıkları kredilere bir baksınlar, hepsi döviz değil mi?” ifadelerini kullandı.