İstanbul’a haziranda gelen turist sayısı yüzde 115 arttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın ilk 6 ayında 6 milyon 755 bin 300 turist ziyaret etti. İstanbul’a haziranda 1 milyon 470 bin 586, geçen senenin aynı ayında ise 684 bin 621 turist geldi. Buna göre haziranda turist sayısı, 2021’in aynı ayına göre yüzde 115 arttı.

23 bin 313 kişi deniz yolunu tercih etti

Haziranda kente 1 milyon 447 bin 273 kişi hava yoluyla 23 bin 313 kişi deniz yoluyla geldi. İstanbul’a hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 112, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 619 artış gösterdi. İstanbul’da haziranda Atatürk Havalimanı’ndan 1641, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 382 bin 551, İstanbul Havalimanı’ndan 1 milyon 63 bin 81 kişi giriş yaptı.

Kente deniz yoluyla ise Tuzla Limanı’ndan 2 bin 216, Karaköy Limanı’ndan 18 bin 649, Sarayburnu Limanı’ndan 250, Zeytinburnu Limanı’ndan 955, Ambarlı Limanı’ndan 177, Haydarpaşa Limanı’ndan 1003, Marmara Limanı’ndan 11, Pendik Limanı’ndan 52 yabancı ziyaretçi geldi.

Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 72,29’u İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 26,01’i Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

Turist sayısında Almanlar ilk sırada

Haziranda İstanbul’a gelen turistler arasında 126 bin 507 kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla 117 bin 169 turistle Rusya, 99 bin 115 turistle İran, 96 bin 604 turistle ABD, 59 bin 901 turistle İngiltere, 48 bin 142 turistle Fransa, 45 bin turistle Irak, 40 bin 57 turistle Kuveyt, 36 bin 290 turistle Özbekistan, 33 bin 417 turistle Ürdün, 31 bin 953 turistle Kazakistan, 28 bin 935 turistle İsrail, 25 bin 443 turistle Hollanda, 25 bin 180 turistle İtalya takip etti.