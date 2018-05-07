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İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:56
İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha

Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

272 VAGONA SAHİP 45 TREN SETİ

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:56
  1. İstanbul
  2. Sürücüsüz metro
  3. Kirazlı-Yenikapı
  4. Yenikapı-Halkalı

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