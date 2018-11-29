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İstanbul'a aday mı gösteriliyor? Attığı tweet ortalığı karıştırdı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj, CHP'ye yakın çevrelerce 'İstanbul için aday gösterilecek' yorumlarına neden oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:27
İstanbul'a aday mı gösteriliyor? Attığı tweet ortalığı karıştırdı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı tweet sonrası kulisleri hareketlendirdi. İmamoğlu'nun paylaşımı "İstanbul Büyükşehir adaylığı mesajı" olarak yorumlandı.

Kulislerde İmamoğlu'nun adı geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçim öncesi ittifak görüşmeleri ve aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde CHP'ninİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğü konuşuluyor.

Adaylık mesajı mı veriyor?

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bugün attığı tweetin ardından "adaylık mesajı mı veriyor?" soruları gündeme geldi.

İmamoğlu, “Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.” Günaydın, mutlu günler..." tweetini paylaştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:27
  1. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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  • mlymmlym35 dk önce
    Beylikdüzü'nün Mimarı Kurucu Başkanı Yusuf UZUN'dur.
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