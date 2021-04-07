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Ekonomi İstanbul’a 500 bin nüfuslu yeni şehir nereye kurulacak?
Ekonomi

İstanbul’a 500 bin nüfuslu yeni şehir nereye kurulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika Kanal İstanbul projesine ilişin açıklama geldi. CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği istemezükçüleri üzecek haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz” diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile birlikte yeni kurulacak olan 500 bin nüfuslu şehrin de nerede inşaa edileceğini açıkladı. Peki İstanbul’a 500 bin nüfuslu yeni şehir nereye kurulacak? Kanal İstanbul ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:04:00 -
İstanbul’a 500 bin nüfuslu yeni şehir nereye kurulacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul’un ihale hazırlıklarının devam etttiğini açıklayarak “Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak "güçte ve kararlılıkta" olduklarını söylemişti. Türkiye’de ne kadar dev proje varsa hepsine de karşı çıkan CHP ve avanesi Kanal İstanbul Projesine de karşı çıkıyor. Aralarında CHP üyesi isielrin de olduğu 104 emekli amiral yayımladıkları sözde bildiride Kanal İstanbul’un yapılmamasını istemişti. Kanal İstanbul’a ne zaman başlanılacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız edecek Kanal İstanbul açıklaması geldi.

Kanal İstanbul’a ne zaman başlanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısında konuşma yaptı. Kanal İstanbul çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkısıyla hazırlandı.” dedi.

İstanbul’a 500 bin nüfuslu yeni şehir nereye kurulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacağını söyleyerek “İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. Hale bak, tehdit ediyor. Bu müteahhitlerin elinden alırız.' Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zihniyettir. Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

 

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