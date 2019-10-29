İstanbul’a 41 milyon kere maşallah

Mega projelerden İstanbul Havalimanı’na rağbet yoğun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havalimanın açılışından bu yana iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793; dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere toplam 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verdiğini aktardı.

Havalimanından iç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcunun yararlandığını belirten Turhan, “Toplam uçak trafiği de 252 bin 795’i buldu” dedi.

Çalışmalar devam ediyor

İstanbul Havalimanı’nın birinci etabında 3’üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini dile getiren Turhan, şöyle konuştu: “Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları, dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde sürüyor. 3’üncü kuzey-güney pistinin 2020 Haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3’üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ARFF Binası inşaatları da tamamlanacak.”

3’üncü pistin inşasında sona yaklaşıldı

Turhan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz Sahil Şeridi’nde yer alan yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik alandaki havalimanında yapımı devam eden 3’üncü paralel pistin inşasında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Söz konusu pistin 2020 yaz döneminde hizmete verilmesinin planlandığına işaret etti.

Turhan, yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında yapımı planlanan 4’üncü etap sonunda yaklaşık 170 bin metrekarelik yeni uydu terminalinin hizmete gireceğini söyledi. Turhan, İstanbul Havalimanı’nın kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu ve engelsiz olduğuna dikkat çekerek, “Burası sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla hem sağlanacak ek istihdam yoluyla hem de sektörün etkisiyle oluşacak katalitik etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.