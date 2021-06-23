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Gündem İstanbul Zeytinburnu'nda hareketli dakikalar
Gündem

İstanbul Zeytinburnu'nda hareketli dakikalar

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-06-23 22:06:00 -
İstanbul Zeytinburnu'nda hareketli dakikalar

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup kavga etmeye başladı.

Kavgada, 19 yaşlarındaki bir yaralı yere yığılırken, diğer iki yaralı ve gruptakiler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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