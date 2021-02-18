İstanbul okullar kurslar yarın açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları, anaokulları ve kurslar başladı. Ancak yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Peki, İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?

İstanbul’da 15,16,17 ve 18 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Yüz yüze eğitimle ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.