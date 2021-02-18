  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?
Eğitim

İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?

İstanbul okullar ne zaman açılacak? İstanbul 13 Şubat Cumartesi günü itibariyle kar yağışının etkisi altına girdi. 15 Şubat’ta başlaması gereken yüz yüze eğitim ise bu sebeple İstanbul’da ertelendi. 18 Şubat Perşembe günü İstanbul’da yüz yüze eğitim ertelendi. İstanbul’da yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul yarın yüz yüze eğitim var mı? İstanbul anaokulları yarın açık mı 19 Şubat

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:14:00 -
İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?

İstanbul okullar kurslar yarın açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları, anaokulları ve kurslar başladı. Ancak yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Peki, İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?

İstanbul’da 15,16,17 ve 18 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Yüz yüze eğitimle ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor
Gündem

Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor

Libya ve Azerbaycan’da büyük işlere imza atan İHA ve SİHA’lar, Türk şirketlerine de ticaret kapısı açtı. Savaştan TB2’ler sayesinde başarı i..
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK ..
Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı
Dünya

Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı

Rusya'nın Sibirya'da düzenlediği tatbikatta, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da sahadan sildiği Pantsirler dikkat çekti. Rus muha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay