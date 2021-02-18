İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?
İstanbul okullar ne zaman açılacak? İstanbul 13 Şubat Cumartesi günü itibariyle kar yağışının etkisi altına girdi. 15 Şubat’ta başlaması gereken yüz yüze eğitim ise bu sebeple İstanbul’da ertelendi. 18 Şubat Perşembe günü İstanbul’da yüz yüze eğitim ertelendi. İstanbul’da yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul yarın yüz yüze eğitim var mı? İstanbul anaokulları yarın açık mı 19 Şubat
İstanbul okullar kurslar yarın açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları, anaokulları ve kurslar başladı. Ancak yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Peki, İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
İstanbul yüz yüze eğitim ertelendi mi? İstanbul yarın okullar var mı?
İstanbul’da 15,16,17 ve 18 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Yüz yüze eğitimle ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.