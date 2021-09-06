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Eğitim İstanbul yurt fiyatları 2021 | Güncel yurt fiyatları
Eğitim

İstanbul yurt fiyatları 2021 | Güncel yurt fiyatları

İstanbul'da yurtlar aylık ne kadar? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar öncelikle e kayıt işlemini yaptıktan sonra kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak. İstanbul'da okul kazananlar ise yurt adreslerini ve fiyatları araştırmaya başladı. İstanbul'da yurtlar ne kadar? Aylık yurt ücreti İstanbul 2021

Yeniakit Publisher
2021-09-06 00:50:00 -
İstanbul yurt fiyatları 2021 | Güncel yurt fiyatları

Üniversite yerleştirme sonuçları kısa bir zaman önce yayımlandı. Öğrenciler 4-8 Eylül tarihlerinde e kayıt işlemlerini tamamlayacak. E kayıt işlemlerinin ardından 6-10 Eylül tarihlerinde okul kayıtları yapılacak. İstanbul’da üniversite kazananlar ise yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da yurt ücretleri ne kadar?

İstanbul yurt fiyatları 2021 | Güncel yurt fiyatları

İstanbul’da pek ç ok öğrenci yurdu bulunuyor. KYK yurtları diğer yurtlara göre daha ekonomik olsa da kontenjan sınırlı. İBB yurtları ise aylık 600 liradan hizmet verecek. Yurt ücretleri ilçe, okula uzaklık ve oda özelliklerine göre değişiyor.

Özel yurtlarda da fiyatlar hem sunulan hizmetlere hem de konuma göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Kimi yurtlar yıllık 9 bin lira isterken kimi 60 binin üzerinde ücret talep ediyor. İstanbul’da ev fiyatları da son dönemde ciddi artış gösterdi. Kısacası bir öğrencinin aylık konaklama bedeli olarak en az 600-700 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.  

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