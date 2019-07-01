0553 313 94 23

İstanbul yolunda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun-İstanbul kara yolu üzerinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otobüs içerisinde 17 düzensiz göçmen yakaladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
İstanbul yolunda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü köyü mevkisinde yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan 17 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Yetkililere teslim edildiler

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından Osmaniye Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüleri Y.K. ve S.K. ise gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
  1. Çankırı
  2. düzensiz göçmen
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. Samsun-İstanbul kara yolu
  5. Afganistan
  6. İran
  7. Pakistan
  8. Osmaniye Geri Gönderme Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitsubishi Electric geleceğin dijital fabrikalarını inşa ediyor
    1. Mitsubishi Electric geleceğin dijital..
    2. Başakşehir sezonu açıyor
    3. Gaziantep kurutmalığı dünya..
    4. İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa..
    5. Kuş kafesine giren yılanı itfaiye..
    6. Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek
    7. Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle..
    8. Klima motorlarında çıkan yangın..
    9. İş ilanları güncel son dakika kamu..
    10. İran'dan Türkiye açıklaması!
    11. Almanya'da Uluslararası Cesaret..
    12. Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne..
    13. Sınır hattında uzun boylu bitki..
    14. Ergenekon davasında karar
    15. Türk üniversiteleri Afganistan'da..
    16. Kagawa Beşiktaş'ı unutamıyor!
    17. Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu
    18. Evleri yanan 7 kişilik aile yardım..
    19. Regl döneminde ağrıları azaltmak için..
    20. Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası’nda
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor