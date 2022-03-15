İstanbul son yılların en soğuk ve yağışlı mart aylarından birini yaşıyor. 10 Mart itibariyle dört gün boyunca mega kentte kar yağışı meydana geldi. Uzmanlar ise yeni bir yağışın başlayacağını açıkladı. Peki, İstanbul’da ne zaman kar yağacak?

İstanbul yine kar yağacak mı? İstanbul hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Şen sosyal medya hesabından, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" paylaşımında bulundu.