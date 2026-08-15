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Gündem İstanbul Yeniköy sahilinde vatandaşlar İHA buldu
Gündem

İstanbul Yeniköy sahilinde vatandaşlar İHA buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul Yeniköy sahilinde vatandaşlar İHA buldu

Arnavutköy Yeniköy sahilinde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

İstanbul Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan cisim üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından cisim ekipler tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

Sahile vuran cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğu ve nereden geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Öte yandan sahilde yürüyüş yapan vatandaşların cismi ilk fark ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sahile vurmuş haldeki cisim yer alırken, daha sonraki görüntülerde jandarma ve ilgili ekiplerin cismi bulunduğu yerden kaldırdığı anlar görüldü.

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