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Ekonomi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 14:28:00 -
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör adayları;  özgeçmişlerini,  bilimsel  yayınlarını  kongre ve  konferans tebliğleri  ile bunlara  yapılan  atıfları,  sanat  eserlerini,  icralarını  ve  bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde devam eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans çalışmalarını,  üniversiteye  katkılarını  kapsayan  dosyayı  6  (altı) nüsha  olarak  bir dilekçe  ekinde rektörlüğe  teslim  eder.  Adaylar,  bu başvurularında  yayınlarından  birini  başlıca  araştırma  eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor öğretim üyesi; adayları özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha olarak, teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik unvanının  gerektirdiği  diploma  ve  belgelerin  onaylanmış  fotokopileri  (Yurt  dışından  alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular   İstanbul   Yeni   Yüzyıl   Üniversitesi   Maltepe   Mahallesi,   Yılanlı   Ayazma Caddesi,  No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/  İstanbul  adresine şahsen  yapılacaktır.  Başvuru  süresi 07.02.2022 tarihinden  itibaren  15  gün  olup,  eksik  belge  ve  süresi  içinde  yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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