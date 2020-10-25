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Aktüel İstanbul yeni güne sisle başladı
Aktüel

İstanbul yeni güne sisle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 06:24:59 -
İstanbul yeni güne sisle başladı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.


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