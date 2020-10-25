İstanbul yeni güne sisle başladı
İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.
İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.
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