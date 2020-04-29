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Yerel

İstanbul yeni güne fabrika yangınıyla uyandı

İstanbul’da sabah saatlerinde makine fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikada çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, fabrika kısmen kullanılamaz hale geldi.

2020-04-29 07:51:00 -
İstanbul yeni güne fabrika yangınıyla uyandı

İstanbul Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

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