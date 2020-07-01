"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Zerrin Özer ve Ümit Sayın izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Zerrin Özer ve Ümit Sayın müzikseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.



İlk olarak sahneye çıkan ve "Dön bebeğim" isimli şarkıyla konsere başlayan Ümit Sayın, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'nin evlerindeyken güzel zaman geçirmeleri ve moral olması için düzenlenmiş bir gece. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nezaketinden dolayı, ince düşünmesi nedeniyle ve bu gece için çok teşekkür ediyoruz. Bütün amacımız güzel zaman geçirmek ve insanlara moral vermek, umarız başarırız. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Dinleyici ve izleyicilerimizle buluştuğumuz günler de gelecek inşallah. Bu moral ve güç ile o günlere de kavuşacağız inşallah."

- Zerrin Özer'den, Kerim Tekin şarkıları

Sayın'ın ardından sahneye çıkan "O yaz" isimli şarkısıyla konsere başlayan Zerrin Özer ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını işaret ederek, şunları söyledi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve İstanbul Yeditepe Konserleri'nde, bizlerle sizlerle buluşturan İletişim Başkanlığına teşekkürlerimle ve saygılarımla efendim. Böyle güzel bir akşam yaşadık, minnettarız. Sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. Orkestram adına çok mutluyuz, iyilikle kalın sanatsever dostlar. Hepinizi çok çok seviyorum."

Özer, elim bir trafik kazası sonucu 1998'de hayatını kaybeden şarkıcı Kerim Tekin'in "Kar beyazdır ölüm" ve "Haykırsam dünyaya" isimli şarkılarını da okudu.

Ümit Sayın ve Zerrin Özer'in ardından devam edecek konserlerde, Murat Kekilli-Merve Özbey ile Berkay ve Bengü sahne alacak.



"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin 3 Temmuz'dan sonraki programı ilerleyen günlerde açıklanacak.



