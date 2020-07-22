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Aktüel

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Sami Levi ve Suzan Kardeş izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konserde, Sami Levi ve Suzan Kardeş sevilen şarkılarını seslendirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:14:48 -
"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Sami Levi ve Suzan Kardeş izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Sami Levi ve Suzan Kardeş müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan Sami Levi, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ve bu konserlerin sanatçılar için önemli olduğunu
dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sami Levi'den sonra sahneye çıkan Suzan Kardeş de Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça sevilen parçaları seslendirerek, şunları söyledi:

"Bu akşam sizleri eğlendirmeye geldik ve bu geceye sebep olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'ni düzenleyen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü büyük emek veriyorlar. Orkestra arkadaşlarımızla da bu sayede buluştuk. Bu dönemde, belki şimdi evde değiller ama sonra izleyecek olan bütün sağlık çalışanlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle günlerde hep yanımızda oldular, sağ olsunlar, var olsunlar."

Konserin sonunda "Karaçalı" isimli şarkıyla Sami Levi ve Suzan Kardeş düet yaptı.


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