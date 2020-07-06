"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş müzikseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.



İlk olarak sahneye çıkan ve ünlü Türk Sanat Müziği bestekarı Necdet Varol'un eseri "Cihanda sen teksin Anadolu" isimli şarkısıyla konsere başlayan Keser, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yeditepe Konserleri meyanında Sayın Cumhurbaşkanımızın, konserler serisine vermiş olduğu destekler nedeniyle hem kendi adıma hem de sanatseverler adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum lütfen kabul buyursunlar. Allah'ın selameti herkesin üzerine olsun. Bu akşam sizler için güzel bir program hazırladık efendim, nadide eserlerden yani sizlerin sevdiğini bildiğimiz ve emin olduğumuz parçalardan sunmaya çalışacağız. İlk eserimizi de hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hem de güzel yurdumuzun, Anadolu'muzun kıymetini bilmemiz açısından büyük usta Necdet Varol'un söz ve müziğini yazdığı ve nefis bir Gerdaniye makamıyla bestelediği, 'Cihanda sen teksin aman / Gönüllerde sensin yanan / Yücelerden yüce vatan / Anadolu Anadolu Hey...' sözlerine sahip olan Anadolu destanı eseriyle başlamak istedim."

Keser'in ardından "Gül kokusu" adını taşıyan şarkısıyla sahneye çıkan ve sevilen parçalarını seslendiren Burcu Güneş ise "Ne kadar özlemişiz sizlerle konser yapmayı ve şarkılar söylemeyi. Müzikseverlere ve sanatçılara maddi destek sağlayan ve bu zor günlerde sanatı ve sanatçıyı unutmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

