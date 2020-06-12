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Aktüel

"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Funda Arar ve Hakan Peker, izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konserde, Arar ve Peker sevilen şarkılarını seslendirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:41:35 -
"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Funda Arar ve Hakan Peker, izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin dördüncü gününde, Funda Arar ve Hakan Peker müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Funda Arar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir konser olur, herkese iyi seyirler. Evlerine konuk olduğumuz herkese sevgiler, saygılar." dedi.

Hakan Peker ise "Cumhurbaşkanlığımızın bizi buluşturduğu bu konserde olmaktan çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk üç gününde Ajda Pekkan, Sibel Can ve Demet Akalın-Alişan sahne almıştı. Funda Arar ve Hakan Peker'in ardından, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.


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