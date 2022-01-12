İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Pek çok öğrenci ise 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar var mı?

İstanbul yarın okullar tatil mi 13 Ocak | İstanbul'da okullar tatil olur mu?

İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülüyor. Sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İstanbul’da kar yağışının 13 Ocak Perşembe günü devam etmesi bekleniyor. Ancak okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.