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Yaşam İstanbul yarın hava nasıl olacak? İstanbul Pazar günü yağmurlu mu?
Yaşam

İstanbul yarın hava nasıl olacak? İstanbul Pazar günü yağmurlu mu?

Yarın hava nasıl olur İstanbul? Pazar günü için plan yapanlar yarın havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:02:00 -
İstanbul yarın hava nasıl olacak? İstanbul Pazar günü yağmurlu mu?

Pazar günü için plan yapmaya hazırlananlar yarın havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, yarın İstanbul’da fırtına var mı?

İstanbul yarın hava nasıl olacak? İstanbul Pazar günü yağmurlu mu?

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Marmara Denizi'nde kuvvetli lodos, 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde demirliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.

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