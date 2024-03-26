İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Akit Medya Binası’nda çıkan yangını 60 saatte kontrol altına alabilen, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikayı kül eden yangını 4 günde söndüremeyen ve geçtiğimiz hafta Fatih’te bulunan bir iş merkezindeki yangını eline yüzüne bulaştıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İstanbul İtfaiyesi insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Göreve gelir gelmez liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını atayan ve İstanbul İtfaiyesinin operasyonel hafızası ile yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan İmamoğlu’nun değeri milyonlarca lirayı bulan itfaiye araçlarını basit arızalar yüzünden çürümeye terk ettiği de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl 375 olan Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’ne ait araç sayısını yeni alımlara rağmen 371’e düşüren İmamoğlu yönetiminin, aralarında 2024 model olan sıfır araçların da bulunduğu çok sayıda itfaiye aracını da serviste tamir için beklettiği öğrenildi.

AK Parti döneminde ‘dünyanın en iyi ilk 10 itfaiyesi’ arasında yer alan ve artık basit yangınları bile söndürmekte aciz kalan İstanbul İtfaiyesi envanterindeki 83 adet hayati öneme sahip araç da ‘yedek parça’ ve ‘fren ayarsızlığı’ gibi basit gerekçelerle yıllardır garaj ve servislerde çürütülüyor.

4 araçtan biri arızalı

akit’in İBB’deki kaynaklarından edindiği belgelere göre, her 4 araçtan birinin arızalı olduğu İstanbul İtfaiyesinde, 22 Mart 2024 tarihi itibariyle tamir edilmeyi bekleyen araçlar şunlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• 24 Hızır Güç Afet Müdahale ve Kurtarma Aracı

• 24 Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme Aracı

• 9 adet İtfaiye Merdiven Aracı

• 3 İtfaiye Su İkmal Aracı

• 7 İlk Müdahale İtfaiye Aracı

• 3 Çok Maksatlı İtfaiye Aracı

• 4 Robotik Kollu İtfaiye Aracı

• 1 Yüksek Pompa Sistemli Araç

• 3 İlk Müdahale Dar Alan Aracı

• 1 İtfaiye Lojistik Destek Aracı

• 1 İtfaiye Tüp Dolum ve Taşıma Aracı

• 1 adet İtfaiye Kurtarma Aracı

• 1 adet İtfaiye İmdat Kılavuz Aracı

• 1 adet İtfaiye Destek Robotu Römorkoru

Basit tamirleri yapmaktan acizler

İnsanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli oldukları halde, CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliği yüzünden adeta çürümeye terk edilen bazı itfaiye araçlarının arızaları ise şöyle:

• Fatih Grup Amirliğine kayıtlı Mercedes İlk Müdahale İtfaiye Aracı henüz garanti kapsamında olduğu ve teslimatı yeni gerçekleştiği halde “Pompa üstü köpük deposunun profillerinde kayma” olduğu gerekçesiyle günlerdir serviste bekletiliyor.

• Başakşehir Grup Amirliğine bağlı Mercedes İtfaiye Merdiven Aracı, ‘Genel Bakım” gerekçesiyle tam 1257 gündür yangınlarda görev yapmıyor.

• Beylikdüzü Grup Amirliğine kayıtlı İtfaiye Merdiven Aracı, ‘Genel Bakım’ bahanesiyle 939 gündür garajda bekletiliyor.

• Avcılar Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı “fren ayarsızlığı” bahanesiyle 970 gündür hizmet vermiyor.

• Yine Avcılar Grup Amirliği envanterine kayıtlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 1158 gündür, Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı ise “Vites pompaya geçmiyor” gerekçesiyle 1025 gündür çürümeye terk edilmiş durumda. Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı ise “Rolelerin yanlış olması” arızasıyla 1016 gündür serviste.

• Bakırköy Grup Amirliğine ait olan ve 2 Kasım 2020’de alındığı serviste 954 gün bekletildikten sonra sahaya çıkan Mercedes marka ‘İtfaiye Merdiven Aracı ise “ön takım kontrol” gerekçesiyle 37 gün önce yeniden servise alındı.

• Sarıyer Grup Amirliğine bağlı Mercedes marka İtfaiye Merdiven Aracı’nın ‘yangında zarar görme’ sebebiyle 2 Nisan 2022’den beri tam 720 gündür tamir sırası bekliyor.

• Bahçelievler Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Söndürme Aracının da, “Muayenesi yok” denilerek 1033 gündür hizmet vermediği kaydedildi.