İstanbul’da şiddetli yağış devam ediyor. Vatandaşlar ise yağışların kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da sağanak ne zamana kadar sürecek?

İstanbul yağışlar ne zamana kadar sürecek? İstanbul yarın yağış var mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yağışların 22.00’ye kadar süreceğini açıkladı. Vali Yerlikaya, “Kent genelinde 797 su baskını ihbarı geldi. Haramidere'nin geçtiği bölgede şiddetli yağış ile su baskınları oldu. Hızlıca ve büyük bir hassasiyet ile hareket ederek, vatandaşlarımız ikaz edildi. AFAD Başkanımız ve Sayın Bakanımız olay yerine teşrif ettiler, çalışmaları koordine ettiler, incelemeler yaptılar. 128 su basan daireden 70 civarında tahliye edildi. Bu akşama kadar tamamını tahliye edeceğiz. Sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi birkaç günde sağlanacak. Bakanımızın talimatı ile hasar tespit komisyonu kuruldu. Bu akşam olmadan tespitler tamamlanacak. Bakanımızın da talimatı ile ilk etapta evler için 5'er bin TL, iş yerleri için ise 10'ar bin TL ulaştıracağız.

Afet haber vermiyor, her an afete hazırlıklı olmalıyız. Meteoroloji'nin ilminden yararlanmak bizim için elzem. Bugün saat 22.00'ye kadar yağış uyarısı devam ediyor, bunu hatırlatmak istiyorum. Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt büyük etkilendi. Diğer ilçelerimizde daha küçük çaplı oldu. Oralarda da çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” dedi.