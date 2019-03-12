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İstanbul ve KKTC’de yatırımlar yakından izlenecek

TKKTTO Yeni Yönetim Kurulu, genel kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda, KKTC’de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC’de YADO kurulmasına karar verdi.

12 Mart 2019 Salı 12:11
İstanbul ve KKTC’de yatırımlar yakından izlenecek

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası (TKKTTOD) Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Evi’nde yapıldı. Genel Kurul’da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, oy birliği ile yeniden derneğin genel başkanı oldu. TKKTTOD’da Başkan Vekili Musa Karademir, Başkan Yardımcısı Erdal Can Alkoçlar, Genel Sekreter Halis Yılmaz, üyeler Bülent Alıcı, Sevda Özgöker, Ekrem Uca, Caner Yenersoy ve Zehra Bilge Eray olarak belirlendi. Prof. Dr. Uğur Özgöker, TKKTTOD olarak, KKTC’nin geleceğine inandıklarını belirterek, “Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üreterek hem Türkiye’den hem de yurtdışından yatırımcı çekmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

TKKTTO Yeni Yönetim Kurulu, genel kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda, KKTC’de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC’de YADO kurulmasına karar verdi. Ofisin başkanlığına da yatırım uzmanı ve ekonomi program yapımcısı Atıl Ayaz getirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:11
  1. İstanbul
  2. Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası (TKKTTOD)
  3. Kıbrıs Evi
  4. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker

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