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Gündem İstanbul ve Ankara’daki toplu ulaşım virüs saçıyor
Gündem

İstanbul ve Ankara’daki toplu ulaşım virüs saçıyor

Kovid-19’un her geçen gün bulaş sayısı ve ölüm sayısı artarken başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde olmak üzere toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine uyulmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:14:00 -
İstanbul ve Ankara’daki toplu ulaşım virüs saçıyor

Kovid-19’a karşı mesafe, hijyen ve maske kuralı ile tedbir alınırken, vatandaşların en yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, mesafe ve ayakta yolcu almama kuralına hâlâ uyulmuyor. Araç şoförleri, kazanamadıklarından dolayı yolcu aldıklarını söylerken, vatandaşlar da işe gitmek için araçlar dolu olsa da mecbur binmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar da otobüs sefer saatlerinin seyrek olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin konuşan Dr. Mehmet Sılay, özellikle büyük şehirlerde pandemi kurallarına uyulmadığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “İstanbul, Ankara ve İzmir’de virüs bulaş sayısında ciddi artışlar söz konusu. Tedbirleri ne kadar az uyarsak virüsü de yok etmemiz o kadar güç olur. Kovid-19’da yoğun ortamlarda bulaşma oranı yüksektir. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığımız zaman kontrol altına almak çok zor olur.”


Yeni Akit Gazetesi
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