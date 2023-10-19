İstanbul ve Ankara’da... Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı!

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan buluşmadaki konuşmasında “Bugüne kadar çok sayıda bakan ve milletvekili davet ettik. Siyasi partilerimizin genel başkanlarının yanı sıra genel başkan yardımcılarını da ağırladık. Davetimize teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Demiröz de davet için teşekkürlerini sundu.

Burhan’ın İsrail-Filistin savaşı ve yerel seçimlerle ilgili sorularına Demiröz şöyle cevap verdi:

'Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılsın'

İsrail’in Filistin’e karşı zulmü ancak yaptırımlarla sona erdirilebilir. D-8 ülkelerinin acilen toplanması ve İsrail’e karşı ortak hareket etmesi gerekmektedir. Bizim D-8 ülkeleri olarak Yahudi mallarını kullanmamamız gerekiyor. Doları kullanmayarak ortak para birimi belirlenip ticaret anlaşmalarında bu para birimini kullanmamız gerekiyor.

Türkiye olarak da İsrail’in yanında olan ABD’ye karşı Kürecik Radar Üssü’nü ve İncirlik Üssü’nü kapatmamız gerekiyor. Türkiye’nin İsrail elçisini geri çekmesi ve buradaki İsraillin elçisini de sınır dışı etmesi gerekiyor.

Altınöz yerel seçimlerle ilgili olarak da "Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Büyükşehirlerde sürpriz aday adaylarımız var. Bir aya kadar adaylarımızı açıklayacağız. İstanbul ve Ankara’da Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamız söz konusu olabilir" dedi.

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