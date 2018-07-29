İstanbul ve 4 il için Meteoroloji'den kritik uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan yağışlar önümüzdeki hafta da aralıklı şekilde etkisini sürdürecek. İstanbul'da bugün ise hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

4 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir illeri için ayrı ayrı uyarıda bulundu.



Edirne ve Tekirdağ'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İki kentte de köprülü kavşakları su bastı, araçlar yollarda kaldı. DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılırının ardından Edirne ve Tekirdağ'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili oldu. Edirne'de zaman zaman yerini doluya bırakan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Kenti bazı cadde ve sokakları göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Giriş katlarındaki bazı işyerleri ve evleri de su bastı. Trafik ekipleri, suyla kapalı caddeleri trafiğe kapatırken, belediye ekipleri, cadde, ev ve işyerlerinde su tahliyesi yaptı.



ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Tekirdağ'da etkili olan sağanak da yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bazı caddeler göle döndü. Araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı. Her iki kentte de belediye ve itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

EDİRNE İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Edirne il merkezinde önümüzdeki 2 saat süresince gök gürültülü sağanak yağışların, (13.50-16.00 Tsi) saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TEKİRDAĞ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Tekirdağ çevrelerinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BALIKESİR İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık) devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, (12.55-16.00 Tsi) saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIRKLARELİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Edirne'nin güney (Meriç, Uzunköprü, Havsa) ve Kırklareli'nin Güneybatı (Babaeski Pehlivanköy) İlçelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, (12.10-16.00 Tsi) saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.