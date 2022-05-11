İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yabancı STK'larla düzensiz göçmen toplantısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadele ve şehrimizde yasal kalış hakkına sahip yabancıların uyması gereken kurallarla ilgili toplantımızı gerçekleştirdik." paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’umuzda bulunan yabancı STK temsilcileriyle bir araya geldik." paylaşımında bulunarak, "Düzensiz göçle mücadele ve şehrimizde yasal kalış hakkına sahip yabancıların uyması gereken kurallarla ilgili toplantımızı gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.