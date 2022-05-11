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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yabancı STK'larla düzensiz göçmen toplantısı
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yabancı STK'larla düzensiz göçmen toplantısı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadele ve şehrimizde yasal kalış hakkına sahip yabancıların uyması gereken kurallarla ilgili toplantımızı gerçekleştirdik." paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 11:24:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yabancı STK'larla düzensiz göçmen toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  "İstanbul’umuzda bulunan yabancı STK temsilcileriyle bir araya geldik." paylaşımında bulunarak, "Düzensiz göçle mücadele ve şehrimizde yasal kalış hakkına sahip yabancıların uyması gereken kurallarla ilgili toplantımızı  gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

 

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