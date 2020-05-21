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Sağlık

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde, 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:09:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat açıklaması

İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde, 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş ve üzeri büyüklerimiz 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla İstanbul’dan ayrılabilecek. Seyahat İzin Belgesi için: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı’na başvurabilirsiniz."

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