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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:20:37 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayarak elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Tatil başlıyor" konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

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